Die Berliner Atmospheric Black Metal Band ARDE streamt auf BLACK METAL PROMOTION ihren zweiten Longplayer “Ancestral Cult” in voller Länge. Das Album wird am 28.10. via Wolves Of Hades (CD), Alerta Antifascista & Darkwoords (Tape & Vinyl im Frühjahr 2022) veröffentlicht. https://www.facebook.com/arde666 / https://ardeberlin.bandcamp.com/album/s-t