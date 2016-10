Das Berliner Label Folter Records hat die schwedischen Black Metaller ARCKANUM unter Vertrag genommen. Shamaatae arbeitet aktuell an neuen Songs – eine Veröffentlichung ist für das Frühjahr 2017 geplant.

ARCKANUM blickt in über 20 Jahren Bandgeschichte auf neun Alben und diverse EPs und Split-Veröffentlichungen zurück. Das letzte Album “Fenris Kindir” erschien 2013 via Season of Mist Underground Activists.