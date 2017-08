Schweden Porst Rock/Metal Band ANTARKTIS (Gegründet von Gitarrist Björn Pettersson (In Mourning) und Tobias Netzell (In Mourning, ex-October Tide)) werden am 6.10. bei Agonia Records ihr Debüt “Ildlaante” veröffentlichen. Vorab gibt’s den neuen Song “Svalbard”.

Facebook: https://www.facebook.com/antarktismusic/

Instagram: https://www.instagram.com/antarktismusic/

YouTube: https://www.youtube.com/antarktismusic/