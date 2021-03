ANNE CLARK :: Zwei weitere Re-Releases geplant

Von der britischen Künstlerin ANNE CLARK werden in den nächsten Wochen zwei Re-Releases über FDA/Anne Clark erscheinen. Den Anfang macht am 16.04. das Album “Homage – The Silence Inside”, welches original 2018 in Zusammenarbeit mit dem deutschen Musiker und Komponisten Thomas Rückoldt entstanden ist.

Wie der Titel schon sagt, ist das Album eine Hommage. Eine Hommage an die Autoren einiger von Annes Lieblingsgedichten. Sparsame Elektronik, stimmungsvolles Klavier und Annes einzigartige Rezitation von Gedichten von unter anderem Alice Oswald, Les Murray, W.B. Yeats und R.M. Rilke schaffen eine berührend intime Reise in die Kraft der Worte.

(excerpts from) Homage – The Silence Inside – Anne Clark & Thomas Rückoldt

Am 07.05. folgt der Re-Release des 1998er Albums “Just After Sunset” (The Poetry of Rainer Maria Rilke). Das Album entstand gemeinsam mit dem englischen Musiker und Songwriter Martyn Bates. Das Album ist eine pastoral vertonte, poetische Sammlung mit Übersetzungen von Gedichten des österreichischen Lyrikers Rainer Maria Rilke.

Anne Clark – The Fruit (from Just After Sunset)