AMORPHIS :: Ausgewählte Alben kommen auf Kassette raus

In Zusammenarbeit mit Nuclear Blast verkündet das italienische Label Subsound Records, eine gut sortierte Auswahl von AMORPHIS-Alben auf Kassette zu veröffentlichen, die am 26. November erscheinen werden. Mit bisher 13 veröffentlichten Alben und unzähligen intensiven Shows rund um den Globus haben AMORPHIS es geschafft, die Welt zu erobern, die Massen zu unterhalten und neue Standards zu setzen.

Das ausgewählte Sortiment enthält die folgenden Alben, die zum ersten Mal auf Kassette erhältlich sind:

“Eclipse” – “Silent Waters” – “Skyforger” – “Magic and Mayhem” – “The Beginning of Times” – “Circle” – “Under The Red Cloud”

Jedes Album ist streng limitiert auf 500 Exemplare (in schwarz / limitiert farbig / ultra-limitiert farbig -Editionen) und die Vorbestellung für die “Joutsen-Ära”-Alben hat gerade begonnen:

https://subsoundrecords.bandcamp.com

https://subsoundrecords.bigcartel.com/artist/amorphis