AMON AMARTH :: Neues Video zu “Shield Wall”

Die Schweden AMON AMARTH haben zu ihrem Song “Shield Wall” ein neues Video veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem jüngsten, elften Album “Berserker”, das die Offiziellen Deutschen Charts auf Platz eins enterte. Das neue Video zeigt, wie die Besatzung eines feindlichen Schiffes in ein Wikingerdorf einfällt. Doch wenn Johan Hegg seinen markerschütternder Befehl ‘Vikings, Raise The Shield Wall, Hold the Front Line, Fight Till Death’ erschallen lässt, ist das Schicksal der nahenden Feinde so gut wie besiegelt.

Unter der Regie von Phil Wallis und produziert von Alexander Milas/Twin V Ltd – dem gleichen Team, das hinter der Amon Amarth Doku “The Pursuit of Vikings” aus dem Jahr 2018 steht – war es das Ziel von “Shield Wall”, eine historisch genaue Darstellung der Kriegsführung zu zeigen, für die die Wikinger berüchtigt waren. In enger Zusammenarbeit mit dem bekannten Wikinger-Gelehrten und Schlachten-Reenactor Igor Górewicz der Triglav- und Jomsborg-Wikinger, wurde das Video in Wolin, Polen, gedreht – Schauplatz des weltberühmten jährlichen Festivals der Slawen und Wikinger. Unter den Statisten waren u.a. weltbekannte Wikinger-Reenactman-Gruppen, darunter Triglav, Maximas von Braceys Ulflag und Blóðvítnir aus Deutschland, langjährige Freunde von Amon Amarth, dessen Mitglied Sana den Kommandeur des Überfall-Trupps gibt.

Im Dezember werden Amon Amarth auch nach Deutschland kommen, hier sind die Dates:

15.11. München, Zenith

16.11. Ludwigsburg, MHP Arena

03.12. Frankfurt, Jahrhunderthalle

04.12. Berlin, Velodrom

13.12. Hamburg, Sporthalle

14.12. Oberhausen, König Pilsener Arena