Nachdem das neue AMON AMARTH “Berzerker” hierzulande auf dem ersten Platz in die Albumcharts eingestiegen ist, haben die Schweden nun ihr neues Video “Mjolner, Hammer of Thor” veröffentlicht. Das Video ist, nach “Raven’s Flight” und “Crack The Sky”, der letzte Teil der Videotriologie zum neuen Album.