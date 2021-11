AMON AMARTH + MACHINE HEAD :: Auf Europatour in 2022

Die schwedischen Viking-Metaller AMON AMARTH und die Bay Area-Metal-Ikonen MACHINE HEAD, werden gemeinsam auf die Co-Headline-Arena-Tour “Vikings And Lionhearts” gehen, die im September und Oktober 2022 durch Europa führen wird. Als Support Act wurde die neue schwedische Band THE HALO EFFECT verpflichtet, die aus fünf ex-IN FLAMES Mitgliedern besteht: Peter Iwers, Daniel Svensson, Jesper Stromblad, Niclas Englin und Mikael Stanne.

Fr, 16.09. – ZÜRICH – Hallenstadion

Sa, 17.09. – WIEN – Stadthalle

Mo, 26.09. – COPENHAGEN – Forum Black Box

Die, 27.09. – HAMBURG – Barclay Arena

Mi, 28.09. – FRANKFURT – Festhalle

Fri, 30.09. – OBERHAUSEN – König Pilsener Arena

Sa, 01.10. – BERLIN – Velodrome

So, 02.10. – AMSTERDAM – Afas Live

Fr, 14.10. – MÜNCHEN – Olympiahalle

Sa, 15.10. – LEIPZIG – Arena

So, 16.10. – PRAG – Tipsport Arena

Die, 18.10. – BUDAPEST – Barba Negra

Do, 20.10. – ESCH-SUR-ALZETTE – Rockhal

Fr, 21.10. – BRÜSSEL – Forest National

Sa, 22.10. – STUTTGART – Schleyerhalle