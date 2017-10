ALMYRKVI :: Neues Single vom neuen Album

ALMYRKVI und Ván Records präsentieren “Vaporous Flame”, die Lead-Single vom kommenden Album “Umbra”, das am 24. November veröffentlicht wird. Nach “Pupil of the Searing Maelstrom” kehrt ALMYRKVI mit seinem Full-Length-Debütalbum “Umbra” zurück.

Tourdates

Thu 30/11 Berlin/D – Urban Spree

Fri 1/12 Prague/CZ – Underdogs

Sat 2/12 Wels/AT – Schlachthof (Celebrare Noctem Fest IV)

Sun 3/12 Jena /D – Rosenkeller

Mon 4/12 Kassel/D – Goldgrube

Tue 5/12 Mörlenbach /D – Live Music Hall

Wed 6/12 Zürich/CH – Ebrietas

Thu 7/12 Paris/F – Glazart

Fri 8/12 Brussels/B – Magasin 4

Sat 9/12 Leiden/NL – Gebr. de Nobel

Sun 10/12 Oberhausen/D – Helvete