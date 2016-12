ALICE COOPER :: Live From Wacken

“Raise The Dead – Live From Wacken” ist die erste einer Reihe von Veröffentlichungen legendärer Wacken Konzerte, deren Zweck es ist, die Wacken Foundation zu unterstützen. Die Wacken Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die aufstrebende Talente im Hard Rock und Heavy Metal auf ihrem Weg zum Erfolg unterstützt. Als UDR Music Alice das Projekt vorschlug, war er sofort Feuer und Flamme und sicherte seine Hilfe zu. Ein Teil der Einnahmen wird direkt an die Wacken Foundation gespendet.

“Raise The Dead – Live From Wacken” ist eine limitierte Box, die exklusiv für die Feiertage erhältlich sein wird. Diese Deluxe Edition beinhaltet das Konzert auf BluRay (FullHD), auf 3 Vinyl heavy-weight LPs und 3 x 12″ Fotodrucke in einer Sammlerbox. Die Spielzeit der BluRay beträgt 88 Minuten und wird ergänzt durch ein 20-minütiges Interview mit Alice Cooper.

22 Songs LIVE – eine phänomenale Bühnenshow in 3 Akten mit 3 komplett unterschiedlichen Bühnensets:

1. Glam Rock – klassische Rockphase

2. Welcome to my Nightmare – spektakulärer Shock Rock mit ausgefeilter Bühnenshow

3. Raise the Dead – Alices Verbeugung vor Ikonen des Rock’n’Roll wie Keith Moon und Jim Morrison

Mehr Infos unter: http://www.udr-music.com