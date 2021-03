ALICE COOPER :: #1 der deutschen Albumcharts

earMUSIC und Alice Cooper erklimmen mit “Detroit Stories” erstmalig in der Geschichte von Alice Cooper den Thron der deutschen Album Charts. Das Album wurde von Coopers langjährigem Wegbegleiter Bob Ezrin für earMUSIC produziert und schickt sich schon jetzt an, eines von Coopers erfolgreichsten zu werden. Trotz Alice Coopers Legendenstatus, einer langen Karriere voller Hits, stets ausverkauften Konzerten und erfolgreichen Alben, ist “Detroit Stories” sein erstes #1-Album in Deutschland.

Alice Cooper: “Deutschland war schon immer voll mit den treuesten Alice Cooper Fans. Wir haben deutsche Fans, die uns in den späten 60er und 70er Jahren entdeckt haben, die immer noch zu allen Shows kommen und immer noch alle Alben kaufen. Sie sind so loyal. Bis zum heutigen Tag sind fast die Hälfte unserer Europäischen Shows in Deutschland und diese Shows gehören immer zu unseren besten Shows. Das zeigt mir, dass das deutsche Publikum liebt, was wir tun, und wir sind mehr als glücklich, weiterhin hierher zu kommen und das zu tun, was wir am besten können. Also, hier ein großes Dankeschön an alle unsere deutschen Fans! Und ich muss mich bei earMUSIC bedanken, der derzeit besten Plattenfirma der Welt, für all den unermüdlichen Einsatz und die Promotion für diese Platte. Ohne sie wäre unser Erfolg hier nicht möglich gewesen.”