AFIRE, die finnische Melodic Hard Rock Band u.a. mit ex-SENTENCED-Bassist Sami Kukkohovi and POISONBLACK Drummer Tarmo Kanerva sowie Sängerin Suvi Hiltunen, hat ein neues Video veröffentlicht. Der Song “The One To Take The Fall” stammt vom aktuellen Album “On The Road From Nowhere”, welches 2018 erschien.