AETERNITAS veröffentlichen Video mit neuem Sänger

Die Modern Symphonic Metal Band AETERNITAS hat das offizielle Video zum Song “Child Of The Darkness” veröffentlicht! Der Song, den man im Video hört, wurde vom neuen Sänger Alex eingesungen!

Anfang des Jahres verkündeten AETERNITAS, dass Sänger Oliver Bandmann die Band aus beruflichen Gründen verlasssen hat. Seitdem übernimmt Alex Hunzinger, der bereits auf den ersten Alben als Leadsänger im Einsatz war und auf den letzten zwei Alben die Backing Parts und Growls ablieferte, den männlichen Leadgesang.

“Child Of The Darkness” ist ursprünglich auf dem aktuellen Album der Band, “Tales Of The Grotesque”, zu finden, das man hier bestellen und streamen kann » https://massacre.lnk.to/aeternitastales

Auf dem Album ist noch Sänger Oliver zu hören.