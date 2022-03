AETERNITAS :: Auflösung nach über 20 Jahren Bandgeschichte

Bei der Veröffentlichung ihrer aktuellen Single “Shadows” über Dr. Music Records Ende November sahen die Vorzeichen für die norddeutsche Symphonic Metal Band AETERNITAS noch positiv aus. Doch die Absage der geplanten Europatour mit Imperial Age traf die Musiker hart und führte letztlich auch zum Nachdenken über die Zukunft. Nun verkünden AETERNITAS ihre Auflösung und zum Abschied bezieht die Band hierzu ausführlich Stellung:

»Liebe Fans, liebe Freunde, liebe Partner,

ihr könnt euch vorstellen, dass uns dieser Entschluss alles andere als leicht gefallen ist, vor allem, da wir euch in den vergangenen Monaten gerade erst eine neue Sängerin und einen neuen Bassisten präsentiert haben. Deshalb sind die Gründe auch nur schwer zu erklären und wie so oft im Leben vielschichtig. Nach der Absage der geplanten Europa-Tour im Januar hatten wir aber viel Zeit zum Nachdenken über unsere Ziele, unsere Wünsche und die musikalischen Erwartungen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es nach über 20 unglaublich tollen Jahren, sechs Album-Veröffentlichungen und unzähligen unvergesslichen Konzerterlebnissen nun Zeit für etwas Neues ist. Und so trennen wir uns in Freundschaft und blicken nicht ohne Stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen und mit euch erlebt haben.

Die Bandmitglieder werden sich künftig anderen musikalischen Projekten zuwenden und Miss ScarRed wird ihr Soloprojekt bereits dieses Jahr mit einer EP zum Spätsommer fortführen. Hier freut sie sich natürlich auch auf eure Unterstützung und für weitere Infos dazu folgt ihr unter www.instagram.com/miss_scarred_official.

Herzlichen Dank an euch alle für euren Support und eure Treue!

Alex, Anja, Daniel, Frank, Rusad und Miss ScarRed«

Wer sich jetzt tiefergehender über AETERNITAS und ihr musikalisches Schaffen über die letzten 20 Jahre informieren möchte, der sollte auf www.aeternitas-online.de oder den Social Media Profilen unter www.facebook.com/aeternitas.official, instagram.com/aeternitas_official und www.youtube.com/officialaeternitas einen Besuch abstatten. Weitere Details zur letzten Single „Shadows“ gibt es zudem unter www.dr-music-promotion.de zu finden.