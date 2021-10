Die in Toulouse ansässige Symphonic Melodic Death Metal Band AEPHANEMER bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres dritten Full-Length-Studioalbums mit dem Titel “A Dream Of Wilderness” vor. Das Album wird am 19. November 2021 über Napalm Records veröffentlicht.

Nachdem die vier Franzosen erst kürzlich mit “Panta Rhei” einen ersten Appetithappen und eine Single veröffentlicht haben, gibt es nun mit “Antigone” einen weiteren Song samt Videoclip zu hören. www.facebook.com/Aephanemer