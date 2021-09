ACTORS :: Neue Single der Post-Punker vom kommenden Album

Vancouvers Post-Punker ACTORS haben das Video zur neuen Single “Cold Eyes” vom kommenden neuen Album “Acts Of Worship” veröffentlicht. “Acts of Worship” wird am 1. Oktober auf Artoffact Records veröffentlicht.

Sänger, Gitarrist und Poduzent der Band ACTORS, Jason Corbett, sagt: “‘Cold Eyes’ wurde an nur einem einzigen Tag geschrieben und aufgenommen. Manchmal passiert so etwas, und dann ist es am Ende sogar noch der Lieblingssong der ganzen Band auf dem neuen Album. Wir können es kaum abwarten, ihn live zu spielen!” Eine Nordamerikatour für diesen Herbst musste leider erneut verschoben werden, Infos liegen derzeit auf Eis. https://www.facebook.com/actors1984