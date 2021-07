Vancouvers Post-Punker ACTORS haben das Video zur brandneuen Single “Only Lonely” vom kommenden neuen Album “Acts Of Worship” veröffentlicht. “Acts of Worship” wird am 1. Oktober auf Artoffact Records veröffentlicht. Das Musikvideo zeigt eine blutige Romanze im “Natural Born Killers”-Stil mit dem Model Rachel Rampage und einem echten Beau, dem Musiker Justin Hagberg (3 Inches of Blood, Ritual Dictates). https://www.facebook.com/actors1984