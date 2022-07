ACTORS :: 3.Single von ihrem bevorstehenden Deluxe-Album “Reanimated”

Das Wave-Pop-Quartett aus Vancouver ACTORS veröffentlicht die dritte Single “Post Traumatic Love (Sons of Nuns Remix)” von ihrem bevorstehenden Deluxe-Album “Reanimated”, das am 19 August via Artoffact Records erscheinen wird. https://actors.bandcamp.com/album/reanimated-2

Das Album erscheint als Hommage an die vor zehn Jahren veröffentlichte gleichnamige Debütsingle „Post Traumatic Love“.

Über den Release von „Reanimated“ sagt Shannon Hemmet (Synth, Vocals):

„Es ist das zehnte Jubiläum von ACTORs Debütsingle. Wir wollten mit Artoffact Records etwas Besonderes machen und haben die Single re-releaset, zusammen mit der B-Seite „Nightlife“. Diese beiden Tracks plus die Remixe sind auf dem neuen “Reanimated”-Deluxe-Album.“

Im Herbst geht die Band auf Europatour, u.a.:

25. Oktober – Bielefeld/Movie

26. Oktober – Köln/Blue Shell

27. Oktober – Rüsselsheim/Das Rind

08. November – Augsburg/Liliom Cinema

09. November – Berlin/Badehaus

10. November – Hamburg/Hafenklang