ACOD :: Neue Single aus dem kommenden Album der Black Deather

ACOD ist bereit, ihr brandneues Album “Fourth Reign Over Opacities And Beyond” zu veröffentlichen, Black Death Metal mit epischen Parts. Das Album erscheint am 16. September auf Les Acteurs de l’Ombre Productions. Zur Unterstützung des kommenden Albums haben ACOD gerade den brandneuen Track “The Prophecy of Agony” veröffentlicht.

“Diese Saga erzählt die lange Reise einer ungewöhnlichen Seele in den Abgrund. Er verliert den Glauben an Menschen und Götter, aber auch an sich selbst. Er stellt sich seinen eigenen Ängsten in Form von Schimären. Er versucht zu verstehen, was dieses gequälte Leben nach dem Tod ist, das eine starke Ähnlichkeit mit unserem jetzigen Leben hat. Aber alles geschieht aus einem bestimmten Grund, und die Enthüllung könnte am Ende seines Weges erfolgen… “