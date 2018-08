ABWÄRTS :: “Smart Bomb” Musikvideo & Single

ABWÄRTS veröffentlichen mit dem Musikvideo “Smart Bomb” den ersten Song aus dem neuen Abwärts Album “Smart Bomb”, welches am 28.09.18 via Off Ya Tree/Broken Silence erscheint.

Info:

Ende der siebziger Jahre im Hamburg von Sänger und Gitarrist FRANK Z. gegründet, avancierten ABWÄRTS bereits kurze Zeit später mit ihrem legendären Festival-Auftritt in der Hamburger Markthalle (“In Die Zukunft” / 1979) und der Veröffentlichung ihrer “Computerstaat-EP” sowie ihres Debütalbums “Amok Koma” (beide 1980) zu stilprägenden Protagonisten der deutschen Punk, Wave- und Experimental-Szene. Seitdem erschienen neben diversen Singles und EPs bis dato zwölf Longplayer, auf denen die Band u.a. mit Produzenten wie NICK LAUNAY (NICK CAVE), JON CAFFERY (DIE TOTEN HOSEN) oder FLEMMING RASMUSSEN (METALLICA) zusammenarbeitete. Nachdem ABWÄRTS bereits im Frühjahr eine Neuauflage ihrer Kultsingle “Computerstaat” vorgelegt hatte, erscheint jetzt (vier Jahre nach ihrem letzten Erfolgsalbum “Krautrock”) mit “Smart Bomb” endlich wieder ein neues musikalisches Statement der Formation, bestehend aus Sänger FRANK Z., Gitarrist RODRIGO GONZÁLEZ, Bassist BJÖRN WERRA und Schlagzeuger MARTIN KESSLER. Produktionstechnisch extrem straight von ROD GONZÁLEZ und FRANK Z. in Szene gesetzt, läuft die Formation auf ihrem neuen Album zu spielerischer Höchstform auf und überzeugt dabei mit 13 extrem druckvollen, punkinfizierten Rocksongs der (zumeist) hart-melodischen Gangart – darunter auch eine Coverversion des ANDREW-SISTERS -Klassikers “Rum&Coca Cola” – zu denen sich die gewohnt bissig sarkastischen Texte von FRANK Z. gesellen.

SMART BOMB – Tour 2018

02.10.18 Arnstadt – Prinzenhofkeller

03.10.18 CH-St. Gallen – Torpedo Bar

04.10.18 CH-Solothurn – Kofmehl

05.10.18 CH-Winterthur – Gaswerk Kulturzentrum

06.10.18 CH-Zug – Galvanik Kulturzentrum

11.10.18 Osnabrück – Bastard

12.10.18 Düsseldorf – The Tube

13.10.18 Lüneburg – Gasthausbrauerei

08.11.18 Rüsselsheim – Rind

09.11.18 Saarbrücken – Garage

10.11.18 Bonn – Bla

15.11.18 Berlin – SO36

16.11.18 Husum – Speicher

17.11.18 Hamburg – Nochtspeicher