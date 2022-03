ABBATH :: Neues Lyric-Video zu “The Book of Breath”

Die norwegischen Metaller ABBATH veröffentlichen jetzt ein brandneues Lyric-Video zum Song “The Book of Breath”, der vom kommenden Album ‘Dread Reaver’ stammt. “Dread Reaver” wird am 25. März über Season of Mist veröffentlicht.

ABBATH/WATAIN co-headline

+TRIBULATION +BÖLZER

16.09.2022 – DE – Oberhausen – Turbinenhalle

17.09.2022 – DE – Munich – Backstage

27.09.2022 – CH – Zurich – Komplex 457

28.09.2022 – DE – Filderstadt – Filharmonie

29.09.2022 – NL – Tilburg – 013

04.10.2022 – DE – Hamburg – Markthalle