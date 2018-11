A PALE HORSE NAMED DEATH :: Neues Album und Tour angekündigt

A PALE HORSE NAMED DEATH verkünden Details zu ihrem neuen Studioalbum mit dem Titel “When The World Becomes Undone”. Nachdem das New Yorker Quintett, bestehend aus Sal Abruscato [vocals, guitar], Eddie Heedles [guitar], Joe Taylor [guitar], Eric Morgan [bass], und Johnny Kelly [drums] bereits im Frühjahr 2018 seinen Vertrag beim Hannoveraner Independent SPV erneuert hat, erscheint nun am 18.01.2019 das dritte Studioalbum der Band über das hauseigene Label Long Branch Records. Die erste Single “Love The Ones You Hate” ist für den 16.11.2018 angekündigt.

Tour

27.03.2019 Zürich – Bogen F

28.03.2019 Stuttgart – Universum

29.03.2019 München – Strom

30.03.2019 Dresden – Eventwerk

31.03.2019 Berlin – Bi Nuu

02.04.2019 Hamburg – Logo

04.04.2019 Bochum – Rockpalast

05.04.2019 Düsseldorf – Tube

06.04.2019 Mannheim – MS Connexion Complex