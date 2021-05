A CLOUD OF RAVENS :: Neuer Track im Clan of Xymox Remix veröffentlicht

Das in Brooklyn ansässige Gothic-Rock-Duo A CLOUD OF RAVENS veröffentlicht “World of Fire [Clan of Xymox Remix]” mit einem dazugehörigen Video. Der Track, der auf ihrem 2021 erschienenen Album “Another Kind of Midnight” zu finden ist, wurde von CLAN OF XYMOX geremixt und wird von einem Video begleitet, das am 22. Mai erscheint (WGD). Eine Vorabveröffentlichung der sieben Tracks umfassenden Remix-EP mit dem Titel “Another Kind of Midnight [The Remixes]” wird über Bandcamp erhältlich sein, während die vollständige Veröffentlichung über Cleopatra Records am 24. Juni auf allen digitalen und Streaming-Plattformen erscheinen wird. https://acloudofravens.bandcamp.com/album/another-kind-of-midnight-the-remixes