A CLOUD OF RAVENS :: Neuer Song kurz vor Release

In ein paar Tagen veröffentlichen A CLOUD OF RAVENS ihr neues Album “Another Kind of Midnight” auf Cleopatra Records. Das aus Brooklyn stammende Darkwave-Duo, das gerade auch ein Video zur Single “When it Comes” veröffentlicht hat, verwebt auf seinem neuen Album, das offiziell am 16. März 2021 über alle digitalen und Streaming-Plattformen erscheint, geheimnisvolle Geschichten über Liebe, Verlust, Glauben, das Leben und das, was darüber hinaus droht, miteinander. https://acloudofravens.bandcamp.com/album/another-kind-of-midnight