Die Prog Melancholic Goth Band 3 DREAMS NEVER DREAMT hat zum Song “The Ballad Of A.” ein Video veröffentlicht. Dieser stammt vom Album “Another Vivid Detail”, das am 5. Februar bei My Kingdom Music erschienen ist. www.facebook.com/3dreamsneverdreamt

Zum Hören oder Kaufen des ganzen Albums “Another Vivid Detail” den folgenden Link klicken: http://smarturl.it/3DND