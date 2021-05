2. ONLINE MUSIK FESTIVAL :: Knorkator, Tanzwut, MajorVoice, Hell Boulevard …

Online Musik Festival 21.-24.05.2021

Knorkator, Tanzwut, MajorVoice, Manntra, Hell Boulevard, uvm.

Ingo Hampf (Mitglied von Subway to Sally) und seine Frau Maria haben im letzten Jahr erstmalig das ONLINE MUSIK FESTIVAL (kurz: OMF) ins Leben gerufen, um ihre Kollegen zu unterstützen und um dem nach Musik hungernden Publikum online ein buntes musikalisches Programm zu bieten. An dem ersten OMF haben bereits namhafte Künstler wie u.a. Subway to Sally, Fiddlers Green, Lord of the Lost, Eisfabrik, u.v.m. teilgenommen und ließen die Veranstaltung zu einem großen Erfolg werden.

Dieses Jahr geht das OMF in die zweite Runde! Am Pfingstwochende vom 21.-24.05.2021 sind dieses Mal Künstler wie z.B. Knorkator, Scarlet Dorn, MajorVoice, Hell Boulevard und Manntra dabei. Auch Tanzwut, die am 28.05. ihr neues Album “Die Tanzwut kehrt zurück” veröffentlichen, werden mit dabei sein und freuen sich darauf, Euch exklusiv Songs ihres neuen Albums zu präsentieren.

Auf dem virtuellen Festivalgelände erwartet einen neben der Bühne auch ein Catering-, Bar- und Workshop-Bereich. In diesen Bonusbereichen zeigen sich die Musiker als Köche, Barkeeper oder präsentieren ihre Fähigkeiten in einem speziellen Workshop.

Tickets und weitere Informationen bekommt Ihr hier: https://onlinemusikfestival.de/