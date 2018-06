Am 1. Juni, zum 10-jährigen Jubiläum, veröffentlichen AFMUSIC bei Bandcamp eine kostenlose Download-Compilation mit 30 Songs von Bands, die mit AFMUSIC CDs veröffentlicht haben. In den letzten 10 Jahren wurden namhafte Indie-Bands wie THE SEARCH und EMERALD PARK sowie die Gothic Rock / Dark Wave-Veteranen GOLDEN APES und das aufstrebende Post-Punk-Ensemble PRINCIPE VALIENTE gefördert und etabliert.

www.af-music.com/5619/10-years-afmusic-free-download-compilation-2008-2018